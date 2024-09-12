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В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников международного Красного Креста

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Еще трое получили ранения

В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников международного Красного Креста

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Филашкин сообщил, что удар произошел утром 12 сентября. Один из снарядов попал по территории местного предприятия, где находились люди.

Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Омбудсмен, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела.

Он призвал МККК публично осудить действия России, которые являются нарушением норм Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.

Напомним, что 11 сентября оккупанты дважды обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли трое жителей, еще пять человек были ранены.

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