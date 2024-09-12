В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников международного Красного Креста
Еще трое получили ранения
фото из свободных источников
В результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения.
Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Филашкин сообщил, что удар произошел утром 12 сентября. Один из снарядов попал по территории местного предприятия, где находились люди.
Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
Омбудсмен, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела.
Он призвал МККК публично осудить действия России, которые являются нарушением норм Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.
Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.
Напомним, что 11 сентября оккупанты дважды обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли трое жителей, еще пять человек были ранены.
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