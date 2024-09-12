Директор Днепра-1: Может быть, появится финансирование, закроем долги и будем играть со Второй лиги
Но пока ситуация с финансированием не разрешается в нужную сторону
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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман высказался о ситуации вокруг Андрея Русола.
– Как прокомментируете слова Юрия Максимова, что "Коломойский отказался от "Днепра-1"?
– Мало кто что говорит. Это мнение Юрия Максимова.
– Какое отношение к клубу сейчас Андрей Русол, учитывая, что он в реестре остается основателем "Днепра-1", но уже официально работает в "Карпатах"?
– Да, он уволился из клуба, будет выходить также из основателей. Может, уже вышел из основателей. Я сейчас с ним не общаюсь, редко.
Я не знаю, как ему закрывать клуб. Это проблема двух основателей – его и сына Юрия Березы. Будет ли клуб продолжать существовать. Я не готов ответить. Пока у нас нет решения по этому вопросу.
Может быть, появится финансирование, закроем долги и будем играть, стартовать со Второй лиги. Посмотрим. Пока ситуация с финансированием не разрешается в нужную сторону. Потому время покажет. Думаю, что в этом году ничего ясно не будет, а в 2025 году будем думать, решать.
Русол на сегодняшний день работник "Карпат".
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