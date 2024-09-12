Россия нанесла в Черном море удар по гражданскому судну, которое везло пшеницу в Египет. ФОТО

Россия в четверг 12 сентября нанесла удар в Черном море по гражданскому грузовому судну, которое перевозило пшеницу для Египта.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности и от нормальной работы ее экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - написал он.

Также президент добавил фото поврежденного судна после российской атаки.