Проблемы с сердцем. Экс-игрок сборной Украины борется за жизнь

Речь идет о бывшем игроке и тренере одесского "Черноморца" и овидиопольского "Днестра" Андрее Телесненко. Недавно возникла серьезная угроза его жизни, которую до некоторых пор он не распознавал.

ФУТБОЛЬНАЯ КАРЬЕРА В ШЕСТИ СТРАНАХ

Специфика профессии футболиста связана не только с радостными мгновениями от побед и трофеев, но и с огромными нагрузками – как физическими, так и психологическими. Не секрет, что в большом футболе есть свои подводные течения и интриги, невольно оказываясь в водовороте которых порядочному человеку не обойтись без стрессов. Именно так неоднократно случалось у Телесненко-игрока, который в период активных выступлений в футболе принимал участие в чемпионатах шести стран – СССР, Украины, Финляндии, Израиля, России и Молдовы.

Украинские болельщики хорошо помнят его по выступлениям в николаевском "Судостроителе", упомянутых уже "Черноморце" и "Днестре". Уверенную игру Андрея Телесненко до сих пор вспоминают любители футбола финского города Оулу, израильской Беер-Шевы, российского ижевска и молдавского Кишинева. В домашней коллекции футбольного мастера немало медалей разного достоинства и призов. Он завоевал их ценой собственных сил и энергии, в каждом матче играя с полной самоотдачей. Телесненко всегда был образцом отваги, отличался бойцовскими качествами и лидерскими способностями. Недаром во многих командах тренеры и одноклубники выбирали его своим капитаном. И он вполне оправдывал их доверие.

Профессиональные и человеческие качества не остались без внимания тренерского штаба сборной Украины. В первой половине 90-х годов тогдашний рулевой главной команды страны Олег Базилевич пригласил Телесненко в ее ряды, а затем он играл и под руководством Анатолия Конькова.

Завершать карьеру игрока Телесненко позвали во второголговый "Днестр", где он отыграл два с половиной сезона. Несмотря на возраст (а ему тогда было 38), планировал играть и дальше, однако врачи посоветовали этого не делать из-за возникших проблем с сердцем.

ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ АЛЬТМАНА

Повесив бутсы на гвоздь, Андрей Телесненко остался в овидиопольском клубе, но уже в новой роли – тренера. Однако два года спустя пошел на повышение – в "Черноморец", куда его пригласил главный тренер Семен Альтман. В родном клубе, где еще юношей начинал свой путь в большой футбол, он работал тренером почти тринадцать лет. Скромный и порядочный по жизни мужчина в итоге покинул "Черноморец". Однако с игрой миллионов не порвал. В течение шести лет он плодотворно трудился в детско-юношеском и любительском футболе. И снова – стрессы, переживания, нервы, израсходованные силы и энергия. Денно и нощно вкладывая душу в любимое дело и работая с полной отдачей – как и прежде в роли игрока, Андрей Васильевич часто страдал от несправедливости, человеческой непорядочности и безразличия. Однако, несмотря на испытание судьбы, он продолжал добросовестно трудиться на ниве футбола. Его рабочий день начинался с самого утра и продолжался до позднего вечера. За это время тренер успевал уделить максимум внимания детям с инвалидностью, проводя с ними занятия на футбольной площадке в парке, а затем переключался на работу в любительском футбольном клубе "Титан", в котором работал до недавнего времени начальником команды.

Отдавая себя всему служению футбола и сталкиваясь с разными жизненными коллизиями в условиях войны, тренер все чаще стал испытывать проблемы со здоровьем. УЗИ сердца обеспокоило врачей: все оно было в рубцах. Как оказалось, Андрей Телесненко давно перенес инфаркт "на ногах" и его последствия оказали серьезное влияние на организм. Потребовалась срочная операция на сердце, которая несколько дней назад была сделана в столичной клинике. А потом понадобилась еще одна…

С НАДЕЖДОЙ НА СПАСЕНИЕ

Сейчас состояние пациента стабильное, однако кардиологическое оборудование показывает: изношенное сердце работает всего на 10 процентов. Следовательно, существует серьезная угроза жизни. По выводам врачей, счет пошел на недели. Есть два варианта спасти жизнь человека: искусственное сердце или трансплантация этого органа. В обоих случаях такая сверхсложная операция требует больших денег. Скажем, замена больного сердца на искусственное стоит 160 тысяч у.е. – неподъемная сумма для семьи Телесненко.

Так что ничего другого, кроме как обратиться за помощью к футбольному и спортивному братству и всем неравнодушным людям Одессы, Украины и зарубежья у человека, стремящегося жить, не остается. Любимец болельщиков и уважаемый не одним поколением подопечных 58-летний наставник мечтает о двух вещах: при поддержке людей преодолеть самое сложное жизненное испытание и вместе со всеми дождаться Победы Украины в войне с проклятым врагом.

Сейчас Андрей Телесненко продолжает находиться в столичной клинике, надеясь на свое спасение.Теперь все зависит от искренности добрых и неравнодушных людей – друзей, болельщиков, коллег и представителей футбольных клубов Украины и зарубежья. Каждый может присоединиться к сбору средств для человека, нуждающегося в этом как никогда.

Главой Комитета ветеранского футбола Одесской областной Ассоциации футбола Александром Никифоровым открыт счет для благотворительных денежных переводов.



Средства можно перевести по следующим реквизитам: получатель Никифоров Александр Валерьевич, ГРФЛ (ИНН) 2476213052, расчетный счет UA863510050000026200810775539 в АО "УкрСиббанк".



Назначение платежа – с обязательным указанием "Для помощи на лечение Телесненко Андрея Васильевича".