УЕФА может открыть дело на предмет проявления сексизма в отношении вице-президента УАФ
Дело Сагайдак-Шевченко может дойти до УЕФА
ffl.org.ua
Дело между вице-президентом УАФ Александром Шевченко и бывшим финансовым директором Ассоциации Евгенией Сагайдак получило новый виток развития. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, после скандала Шевченко-Сагайдак, УАФ не хотела давать скандалу "толчок" - дело так и не дошло до Комитета по этике.
Тем не менее, дело дошло до УЕФА, который просит УАФ и Сагайдак дать более полную информацию и начать расследование по делу относительно поведения Александра Шевченко на предмет проявления сексизма в сторону Сагайдак.
Напомним, что после выборов Андрея Шевченко новым президентом УАФ вице-президент Ассоциации Александр Шевченко по своему усмотрению пытался "выбить" часть бюджетных денег на футзал у Евгении Сагайдак, которая не позволила это сделать.
Как сообщила Сагайдак в докладной записке, она за свой отказ получила много словесных оскорблений и угроз, в том числе и на сексисткой основе.
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