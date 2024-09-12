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УЕФА может открыть дело на предмет проявления сексизма в отношении вице-президента УАФ

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Дело Сагайдак-Шевченко может дойти до УЕФА

УЕФА может открыть дело на предмет проявления сексизма в отношении вице-президента УАФ

ffl.org.ua

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Дело между вице-президентом УАФ Александром Шевченко и бывшим финансовым директором Ассоциации Евгенией Сагайдак получило новый виток развития. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По данным источника, после скандала Шевченко-Сагайдак, УАФ не хотела давать скандалу "толчок" - дело так и не дошло до Комитета по этике.

Тем не менее, дело дошло до УЕФА, который просит УАФ и Сагайдак дать более полную информацию и начать расследование по делу относительно поведения Александра Шевченко на предмет проявления сексизма в сторону Сагайдак.

Напомним, что после выборов Андрея Шевченко новым президентом УАФ вице-президент Ассоциации Александр Шевченко по своему усмотрению пытался "выбить" часть бюджетных денег на футзал у Евгении Сагайдак, которая не позволила это сделать.

Как сообщила Сагайдак в докладной записке, она за свой отказ получила много словесных оскорблений и угроз, в том числе и на сексисткой основе.

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Александр Шевченко УАФ
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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