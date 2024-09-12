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Путин снова пугает НАТО "красными линиями" из-за дальнобойного оружия для Украины

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По мнению Питуна, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО и США

Путин снова пугает НАТО "красными линиями" из-за дальнобойного оружия для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Так Путин считает, что дискуссия о разрешении для Украины наносить удары по России дальнобойными ракетами на самом деле означает совсем другое, потому что украинская армия "не может" сама осуществлять такие удары.

"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, или Соединенных Штатов - в общем, со спутников НАТО", - заявил диктатор.

Также он сказал, что оперировать дальнобойными системами так же в его представлении могут "только военнослужащие стран НАТО".

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - утверждает Путин.

В таком случае, добавил он, Россия будет принимать "соответствующие решения с учетом тех угроз, которые нам будут создаваться".

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

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