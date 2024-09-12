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Литва отправила в Украину партию бронетранспортеров М113 и внедорожников

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Балтийцы продолжают помогать

Литва отправила в Украину партию бронетранспортеров М113 и внедорожников

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113 и внедорожники от Литвы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте минобороны Литвы, эта поддержка укрепит способности украинских Вооруженных сил в сфере разминирования и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию, которую возглавляет Литва и Исландия.

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В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже поставила боеприпасы 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, противодроновые системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, противотанковый гранатомет "Карл Густав", боеприпасы, системы дистанционного инициирования взрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и прочее.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более EUR679 млн. Общая сумма поддержки Литвой Украине превысила один миллиард евро.

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