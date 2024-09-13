"А мне люди говорили, что ваша дочь прост**утка": Как Поворознюк разговаривал с бывшим пресс-атташе сборной

Гостем очередного выпуска на канале Игоря Бурбаса стал Александр Глывинский – экс-пресс-атташе УАФ и сборной Украины. Летом он ушел с поста после 14 лет работы и поделился воспоминаниями о завершении этапа своей жизни.

Видеозвонок с Александром Поворознюком создал для программы очередной скандал с участием владельца "Ингульца". На этот раз затронули уже не собеседника, а его дочь. Ожидалось, что функционер прокомментирует инцидент, в котором послал журналиста и извинится, но лишний раз подчеркнул, что он за человек.

Ранее "автор вопроса о трансферах" Игорь Лысенко пообещал привлечь президента чемпиона Первой лиги к ответственности за оскорбления и угрозы.