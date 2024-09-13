Нойок вспомнил, как мог оказаться в Динамо

В апреле 2013 года Александр Нойок перешел из молодежки "Шахтера" в харьковский "Металлист", однако мог оказаться в "Динамо".

“Динамо? Было предложение, да. А что касается "Металлиста", то у меня оставалось полгода [контракта], а я не тренировался. Они сделали хорошее предложение и клубу, и мне, заплатили за трансфер.

Плюс приехал агент, который все мне рассказал, что переход будет лучше для меня, что я сразу буду готовиться к чемпионату с командой, тренироваться, контракт на 5 лет. Я согласился", – сказал Нойок.