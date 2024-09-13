Нойок вспомнил, как мог оказаться в Динамо
Полузащитник выбрал тогда будущего вице-чемпиона Украины
Фото - Металіст
В апреле 2013 года Александр Нойок перешел из молодежки "Шахтера" в харьковский "Металлист", однако мог оказаться в "Динамо".
“Динамо? Было предложение, да. А что касается "Металлиста", то у меня оставалось полгода [контракта], а я не тренировался. Они сделали хорошее предложение и клубу, и мне, заплатили за трансфер.
Плюс приехал агент, который все мне рассказал, что переход будет лучше для меня, что я сразу буду готовиться к чемпионату с командой, тренироваться, контракт на 5 лет. Я согласился", – сказал Нойок.
Напомним, что уже в следующем месяце после перехода полузащитника "Металлист" выиграл свое первое и пока последнее серебро УПЛ.
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