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Нойок вспомнил, как мог оказаться в Динамо

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Полузащитник выбрал тогда будущего вице-чемпиона Украины

Нойок вспомнил, как мог оказаться в Динамо

Фото - Металіст

Новина українською

В апреле 2013 года Александр Нойок перешел из молодежки "Шахтера" в харьковский "Металлист", однако мог оказаться в "Динамо".

“Динамо? Было предложение, да. А что касается "Металлиста", то у меня оставалось полгода [контракта], а я не тренировался. Они сделали хорошее предложение и клубу, и мне, заплатили за трансфер.

Плюс приехал агент, который все мне рассказал, что переход будет лучше для меня, что я сразу буду готовиться к чемпионату с командой, тренироваться, контракт на 5 лет. Я согласился", – сказал Нойок.

Напомним, что уже в следующем месяце после перехода полузащитника "Металлист" выиграл свое первое и пока последнее серебро УПЛ.

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Александр Нойок Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
Коммент.Шоу Казахстан
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2024 в 06:23
Зачем такие новости? Офигенный футболист, который куда ни приходил, сразу садился на лавку.
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0
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Комментарии 2
ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2024 в 06:23
Зачем такие новости? Офигенный футболист, который куда ни приходил, сразу садился на лавку.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
13.09.2024 в 06:14
.у.й.о.б.о.к.
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0
0

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