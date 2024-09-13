Более 1200 захватчиков. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
Уничтожено много техники
Азов
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских оккупантов, а также 48 бронемашин и 52 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 631420 (+1220)
- танков - 8671 (+18)
- боевых бронированных машин - 17003 (+48)
- артиллерийских систем - 18061 (+52)
- РСЗО - 1185 (+1)
- средства ПВО - 945 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80)
- крылатые ракеты - 2591 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79)
- специальная техника - 3071 (+10)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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