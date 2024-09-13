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Более 1200 захватчиков. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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Уничтожено много техники

Более 1200 захватчиков. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Азов

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских оккупантов, а также 48 бронемашин и 52 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 631420 (+1220)
  • танков - 8671 (+18)
  • боевых бронированных машин - 17003 (+48)
  • артиллерийских систем - 18061 (+52)
  • РСЗО - 1185 (+1)
  • средства ПВО - 945 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80)
  • крылатые ракеты - 2591 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79)
  • специальная техника - 3071 (+10)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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