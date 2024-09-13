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Украинская ПВО сбила 24 шахеда

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Один дрон ещё блукает в воздушном пространстве

Украинская ПВО сбила 24 шахеда

фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 беспилотника в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 9.00 один дрон еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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