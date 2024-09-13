Украинская ПВО сбила 24 шахеда
Один дрон ещё блукает в воздушном пространстве
фото из свободных источников
В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 беспилотника в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.
По состоянию на 9.00 один дрон еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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