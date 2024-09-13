Демилитаризованная зона и отказ от НАТО. Озвучен вероятный план Трампа по завершению войны
Предлагается нейтралитет
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Джеймс Ди Вэнс, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты, считает, что соглашение о завершении войны в Украине может предусматривать замораживание боевых действий на нынешней линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО.
Об этом он сказал в в эфире шоу Шона Райана.
"Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова.
Украина сохраняет свой независимый суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета от Украины - она не будет вступать в НАТО. Я думаю, что именно так это все в конечном итоге будет выглядеть", - отметил политик.
Послевоенное восстановление, по словам Венса, должна взять на себя Европа, которая "недофинансировала войну, в то время как американские налогоплательщики были щедрыми к Украине".
В Офисе Президента Украины заявление политика прокомментировали сдержанно: мол, планы всегда меняются после выборов, а особенно избрания, а в "предвыборном хайпе" можно говорить много разных вещей.
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