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Фридман: Удивлен, что никто не подхватил Днепр-1 в трудные времена

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Функционер рассказал, что клуб продолжает свое существование

Фридман: Удивлен, что никто не подхватил Днепр-1 в трудные времена

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, продолжает ли существование клуб.

"Да, клуб существует. До сих пор работает генеральный директор, несколько бухгалтеров, отдел кадров и так далее. Некоторых из персонала оставили, потому что по дальнейшим действиям решения до сих пор не приняты и в этом году приняты не будут.

Директор Днепра-1: Может быть, появится финансирование, закроем долги и будем играть со Второй лиги

Думаю, что в марте-апреле 2025 года, если найдем финансирование и сможем рассчитаться за долги, которые были накоплены за предыдущие годы функционирования и вызвали трансферные баны, будем работать и дальше. Там, кстати, всего 1,5-2 миллиона долларов долгов, это не столь большие деньги для реальных инвесторов, поэтому удивлен, что никто из любителей футбола Днепра не подхватил клуб в трудные для него времена. Реально было за 3-4 миллиона долларов получить клуб, играющий в УПЛ. Теперь уже придется начинать со Второй лиги.

Опять же, за многих футболистов деньги поступают частями и будут продолжать поступать. Вот, например, за Артема Довбика мы деньги получили в течение недели, такие были договоренности, а сейчас еще многие трансферы полностью не оплачены, некоторые выплаты растянуты до зимы, некоторые даже до весны", - сказал Фридман.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Moro (Київ)
13.09.2024 в 13:33
Здивований, що такий ідіот як Фрідман, не розуміє, що все, до чого має відношення Коломойский і Ко - токсичне, і з цим ніхто не хоче мати справу.
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Комментарии 1
avatar
Moro (Київ)
13.09.2024 в 13:33
Здивований, що такий ідіот як Фрідман, не розуміє, що все, до чого має відношення Коломойский і Ко - токсичне, і з цим ніхто не хоче мати справу.
Ответить
1
0

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