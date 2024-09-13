Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро
Юбилейный пакет от финнов
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставках дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства.
Об этом сообщает министерство обороны Финляндии.
"Военная ситуация в Украине остается серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание партнерам - не сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Отмечается, что это будет уже 25-й пакет оборонной помощи Украине. Ориентировочная стоимость содержания этого пакета составляет около 118 миллионов евро. В целом Финляндия уже предоставила Украине оборонную помощь на общую сумму 2,3 миллиарда евро.
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Подробностей о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.
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