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Включая защитников Азовстали. Украина вернула из плена еще 49 военных

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Впервые за долгое время удалось вернуть и женщин

Включая защитников Азовстали. Украина вернула из плена еще 49 военных

Наталія Гурковська

Новина українською

13 сентября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных из плена воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

"В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - написал президент.

Этот обмен пленными стал 56-м. Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулись 3569 украинцев, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Предыдущий обмен пленными Украина и оккупанты провели 24 августа. Тогда в обмен на захваченных в Курской области военных Москва отдала 115 украинцев.

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Украина Владимир Зеленский Азовсталь обмен пленными война с россией
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Опубликовал: Александр Бураков
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