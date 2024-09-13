Включая защитников Азовстали. Украина вернула из плена еще 49 военных
Впервые за долгое время удалось вернуть и женщин
Наталія Гурковська
13 сентября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди освобожденных из плена воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.
"В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - написал президент.
Этот обмен пленными стал 56-м. Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулись 3569 украинцев, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Предыдущий обмен пленными Украина и оккупанты провели 24 августа. Тогда в обмен на захваченных в Курской области военных Москва отдала 115 украинцев.
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