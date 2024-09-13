В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского

В Пекине заявили, что ведут переговоры с Киевом по китайско-бразильскому "мирному плану".

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Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ.

"Сейчас первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта, поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте", - отметила она.

Мао Нин заявила, что в китайско-бразильском "консенсусе" также говорится о недопустимости применения в конфликте ядерного оружия или нанесения ударов по атомным электростанциям и содержится призыв ко всем сторонам способствовать диалогу и переговорам.

Спикер МИД КНР отметила, что "мирная инициатива" получила положительные отзывы из более 110 стран, и Пекин, по ее словам, обсуждает ее с Киевом.

"Китай и Украина поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, в том числе по китайско-бразильскому "консенсусу из шести пунктов". Мы продолжим способствовать мирному диалогу и переговорному процессу и будем играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - добавила Мао, отвечая на вопрос о готовности лидеров Китая обсуждать свои инициативы по завершению российского вторжения в Украину с властями Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.