  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских Шахедов - это унизительно для демократического мира
В тренде

Зеленский: Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских Шахедов - это унизительно для демократического мира

Общие новости

Президент Украины снова раскритиковал наших партнеров за нежелание сбивать российские дроны и ракеты

Зеленский: Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских Шахедов - это унизительно для демократического мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира то, что союзники сбивают ракеты и беспилотники в небе Ближнего Востока, однако до сих пор не принимают аналогичное решение о совместном сбивании российских ракет и иранских дронов в небе Украины.

Читайте такжеPolitico: Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака

Как сообщает "Украинская правда", глава государства заявил об этом, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия.

Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей.

И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать "мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. И это правда.

Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет... Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира", - рассказал Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Хочет работать в Украине. Максимов отказался от выгодных предложений из Азербайджана
yellow-arrow
Директор Шахтера: Нет никакого негатива со стороны болельщиков Шальке по отношению к нашему клубу нет
yellow-arrow
Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости