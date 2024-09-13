Зеленский: Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских Шахедов - это унизительно для демократического мира

Президент Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира то, что союзники сбивают ракеты и беспилотники в небе Ближнего Востока, однако до сих пор не принимают аналогичное решение о совместном сбивании российских ракет и иранских дронов в небе Украины.

Как сообщает " Украинская правда ", глава государства заявил об этом, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES).