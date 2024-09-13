Хочет работать в Украине. Максимов отказался от выгодных предложений из Азербайджана
Тренером интересовались два азербайджанских клуба и сборная
Фото: Дніпро-1
Известный украинский тренер Юрий Максимов отказался от двух предложений неназванных азербайджанских клубов на выгодных финансовых условиях, сообщает Sport Arena.
Также летом специалист входил в шорт-лист азербайджанской федерации, которая искала нового тренера. Впрочем, по данным источника, и от этого предложения Максимов отказался.
Юрий Вильевич сейчас не хочет покидать Украину и ждет предложения местных клубов.
Также стоит отметить, что ранее украиснкий тренер уже работал в Азербайджане – возглавлял ФК "Кешля", с которым выиграл Кубок Азербайджана.
Напомним, что последним местом работы специалиста стал "Днепр-1", в котором Максимов работал с сентября 2023 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в УПЛ, а летом клуб развалился из-за финансовых проблем.
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