Хочет работать в Украине. Максимов отказался от выгодных предложений из Азербайджана

Известный украинский тренер Юрий Максимов отказался от двух предложений неназванных азербайджанских клубов на выгодных финансовых условиях, сообщает Sport Arena.

Также летом специалист входил в шорт-лист азербайджанской федерации, которая искала нового тренера. Впрочем, по данным источника, и от этого предложения Максимов отказался.

Юрий Вильевич сейчас не хочет покидать Украину и ждет предложения местных клубов.

Также стоит отметить, что ранее украиснкий тренер уже работал в Азербайджане – возглавлял ФК "Кешля", с которым выиграл Кубок Азербайджана.

Напомним, что последним местом работы специалиста стал "Днепр-1", в котором Максимов работал с сентября 2023 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в УПЛ, а летом клуб развалился из-за финансовых проблем.