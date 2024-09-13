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Хочет работать в Украине. Максимов отказался от выгодных предложений из Азербайджана

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Тренером интересовались два азербайджанских клуба и сборная

Хочет работать в Украине. Максимов отказался от выгодных предложений из Азербайджана

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Известный украинский тренер Юрий Максимов отказался от двух предложений неназванных азербайджанских клубов на выгодных финансовых условиях, сообщает Sport Arena.

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Также летом специалист входил в шорт-лист азербайджанской федерации, которая искала нового тренера. Впрочем, по данным источника, и от этого предложения Максимов отказался.

Юрий Вильевич сейчас не хочет покидать Украину и ждет предложения местных клубов.

Также стоит отметить, что ранее украиснкий тренер уже работал в Азербайджане – возглавлял ФК "Кешля", с которым выиграл Кубок Азербайджана.

Напомним, что последним местом работы специалиста стал "Днепр-1", в котором Максимов работал с сентября 2023 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в УПЛ, а летом клуб развалился из-за финансовых проблем.

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Юрий Максимов Азербайджан
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2024 в 20:26
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.09.2024 в 20:26
иди в ЧО--ОДЕССА ждёт тебя
Ответить
0
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