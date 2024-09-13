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"Я в детстве неплохо играл в футбол". Усик рассказал, почему все-таки выбрал бокс

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Просто бокс был бесплатным

"Я в детстве неплохо играл в футбол". Усик рассказал, почему все-таки выбрал бокс

Фото: ФК Полісся

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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал, почему в детстве между футболом и боксом он выбрал последний.

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"Я неплохо играл в футбол и у меня были неплохие перспективы, но у моей семьи не было средств, чтобы платить за тренировки.

Бокс был бесплатный, и мой папа, царство ему небесное, сказал: "Попробуй бокс". Я ответил: "Хорошо, попробую", - сказал Усик.

Напомним, что у Усика есть также контракт с житомирским Полесьем, но боксер пока не играл в официальных матчах.

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Источник:
Kanał Sportowy
Опубликовал: Михаил Черныш
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