УАФ заслушала отчет по финансовому аудиту за период работы Павелко, но пока не обнародовала его
Информация взята в обработку до окончательной финализации
Дан Балашов - УАФ
13 сентября прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был заслушан отчет о финансовом аудите о работе Ассоциации.
Впрочем, пока что отчет не был представлен футбольной общественности.
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"Исполком УАФ заслушал отчет независимого аудита. Информация взята в обработку до окончательной финализации", - говорится в сообщении Ассоциации.
Напомним, что финансовый аудит был заказан новым руководством УАФ после избрания новым президентом Андреем Шевченко на период работы Ассоциации под руководством экс-президента Андрея Павелко.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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