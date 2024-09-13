УАФ заслушала отчет по финансовому аудиту за период работы Павелко, но пока не обнародовала его

13 сентября прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был заслушан отчет о финансовом аудите о работе Ассоциации.

Впрочем, пока что отчет не был представлен футбольной общественности.

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"Исполком УАФ заслушал отчет независимого аудита. Информация взята в обработку до окончательной финализации", - говорится в сообщении Ассоциации.

Напомним, что финансовый аудит был заказан новым руководством УАФ после избрания новым президентом Андреем Шевченко на период работы Ассоциации под руководством экс-президента Андрея Павелко.