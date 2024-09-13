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У УАФ будет новый глава КДК

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Также Александр Головко стал членом Комитета национальных сборных

У УАФ будет новый глава КДК

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

13 сентября прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором былы приняты о некоторых кадровых перестановках в Комитетах УАФ.

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Исполком прекратил полномочия (отозвал) члена Комитета национальных сборных команд УАФ Владимира Ковянова.

Членом Комитета национальных сборных команд УАФ был избран Александр Головко.

Также исполком приостановил полномочия главы Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Виталия Наума на основании личного заявления.

Временной исполняющей обязанности председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ была назначена заместитель председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Железко — на срок до следующего Конгресса УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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