У УАФ будет новый глава КДК
Также Александр Головко стал членом Комитета национальных сборных
Дан Балашов - УАФ
13 сентября прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором былы приняты о некоторых кадровых перестановках в Комитетах УАФ.
Исполком прекратил полномочия (отозвал) члена Комитета национальных сборных команд УАФ Владимира Ковянова.
Членом Комитета национальных сборных команд УАФ был избран Александр Головко.
Также исполком приостановил полномочия главы Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Виталия Наума на основании личного заявления.
Временной исполняющей обязанности председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ была назначена заместитель председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Железко — на срок до следующего Конгресса УАФ.
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь – Александрия 0:0. Шищенко в дебютном матче останавливает лидера
- Оболонь - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб
- Шевченко: Принял важное для себе решение - сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом