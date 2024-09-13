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Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги

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Ирина Геращенко финишировала третьей

Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту.

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В финале в Брюсселе она продемонстрировала результат 1.97 м.

Другая украинка, Ирина Геращенко, финишировала третьей. Второе место у австралийки Николы Олислагерс.

Ранее Ярославе Магучих покорился мировой рекорд (2.10 м), причем предыдущий держался 27 лет.

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Ярослава Магучих Ирина Геращенко
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