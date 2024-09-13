Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги
Ирина Геращенко финишировала третьей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту.
В финале в Брюсселе она продемонстрировала результат 1.97 м.
Другая украинка, Ирина Геращенко, финишировала третьей. Второе место у австралийки Николы Олислагерс.
Ранее Ярославе Магучих покорился мировой рекорд (2.10 м), причем предыдущий держался 27 лет.
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