Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги

Украинка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту.

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В финале в Брюсселе она продемонстрировала результат 1.97 м.

Другая украинка, Ирина Геращенко, финишировала третьей. Второе место у австралийки Николы Олислагерс.

Ранее Ярославе Магучих покорился мировой рекорд (2.10 м), причем предыдущий держался 27 лет.