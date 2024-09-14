Новый контракт Лунина, возвращение Довбика, потеря очков Александрией. Главные новости за 13 сентября

Киевляне впервые в чемпионате не пропустили, "горожане" - впервые не забили. 6-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Оболонь" принимала "Александрию". Команда Ротаня имела определенное преимущество, но реализовать его в голы не смогла. В результате поединок завершился нулевой ничьей. Второе набранное очко не позволило "Оболони" покинуть последнее место. Зато "Александрия" продолжает оставаться на первой позиции. Однако то же "Полесье" - в случае победы над "Вересом" в текущем туре - сможет подвинуть "горожан" с вершины.

Украинский нападающий "Ромы" восстановился после мышечной травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, украинец будет готов принять участие в поединке 4-го тура Серии А против "Дженоа", цвета которого защищает Руслан Малиновский. Матч состоится 15 сентября. Напомним, что из-за травмы Довбик не сыграл в матчах сборной Украины против Албании (1:2) и Чехии (10 сентября) в Лиге наций. За "Рому" в текущем сезоне Артем провел 3 матча без результативных действий.

"Реал" объявил о продлении контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "крепко" сел на скамейку, не сыграв пока ни одного поединка.

На аккаунты нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях подписались более миллиарда человек. До этого никто в мире не преодолевал такую отметку. Стоит отметить, что во внимание принималось 6 платформ: Instagram, Facebook, X (бывший Twitter), YouTube, Kuaishou и Weibo.

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе и клуб прекратили сотрудничество. Резо занимал свою должность на протяжении последних 17 лет, с сентября 2007-го. Кто будет новым гендиром киевлян пока не сообщается. Чохонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках. Также он представлял клуб на международной арене, присутствовал на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.