Шевченко – о юных футболистах заграницей: Хорваты могут стать для нас примером

Андрей Шевченко убежден, что с уехавшими в другие страны родителями и детьми нужно устанавливать связь на будущее.

“Я разговаривал с хорватами. Они, когда у них была война, создали комитет, который искал игроков хорватского происхождения. Они всегда были в контакте с родителями детей, с самими детьми.

Хорваты могут стать для нас примером. У нас уже есть группа людей, которая следит за молодыми футболистами”.