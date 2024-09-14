Шевченко – о юных футболистах заграницей: Хорваты могут стать для нас примером
Глава УАФ считает, что главное – поддерживать контакт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Шевченко убежден, что с уехавшими в другие страны родителями и детьми нужно устанавливать связь на будущее.
“Я разговаривал с хорватами. Они, когда у них была война, создали комитет, который искал игроков хорватского происхождения. Они всегда были в контакте с родителями детей, с самими детьми.
Хорваты могут стать для нас примером. У нас уже есть группа людей, которая следит за молодыми футболистами”.
"Я встречался с громадой, мы говорили с представителями харьковской ассоциации. Они рассказали о текущей проблематике. Но команды здесь есть. Футбол сегодня – не только игра, у него другая миссия. Это реабилитация, эмоциональный отдых, поддержка и возможность коммуницировать", – рассказал Шевченко.
Экс-тренер сборной возглавил УАФ в январе.
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