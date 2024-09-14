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Шевченко – о юных футболистах заграницей: Хорваты могут стать для нас примером

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Глава УАФ считает, что главное – поддерживать контакт

Шевченко – о юных футболистах заграницей: Хорваты могут стать для нас примером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Шевченко убежден, что с уехавшими в другие страны родителями и детьми нужно устанавливать связь на будущее.

“Я разговаривал с хорватами. Они, когда у них была война, создали комитет, который искал игроков хорватского происхождения. Они всегда были в контакте с родителями детей, с самими детьми.

Хорваты могут стать для нас примером. У нас уже есть группа людей, которая следит за молодыми футболистами”.

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"Я встречался с громадой, мы говорили с представителями харьковской ассоциации. Они рассказали о текущей проблематике. Но команды здесь есть. Футбол сегодня – не только игра, у него другая миссия. Это реабилитация, эмоциональный отдых, поддержка и возможность коммуницировать", – рассказал Шевченко.

Экс-тренер сборной возглавил УАФ в январе.

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Источник:
Радіо Хартія
Опубликовал: Александр Симченко
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