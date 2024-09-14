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Силы обороны за сутки ликвидировали 1210 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

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Почти две сотни единиц техники захватчиков были уничтожены

Силы обороны за сутки ликвидировали 1210 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Генштаб

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны Украины ликвидировали 1210 человек. Кроме этого, уничтожили 190 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 632 630 (+1210) человек,
  • танков ‒ 8674 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17043 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 18086 (+25) ед,
  • РСЗО – 1186 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 946 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15149 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 2591 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
  • специальной техники – 3084 (+13).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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