Силы обороны за сутки ликвидировали 1210 оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Почти две сотни единиц техники захватчиков были уничтожены
Генштаб
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны Украины ликвидировали 1210 человек. Кроме этого, уничтожили 190 единиц техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 632 630 (+1210) человек,
- танков ‒ 8674 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17043 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 18086 (+25) ед,
- РСЗО – 1186 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 946 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15149 (+36),
- крылатых ракет ‒ 2591 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
- специальной техники – 3084 (+13).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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