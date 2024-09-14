Силы ПВО сбили 72 из 76 шахедов. Зеленский прокомментировал эту атаку россиян

В ночь с 13 на 14 сентября россияне снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 76 БпЛА типа Shahed.

Ударные дроны были запущены по направлениям Курска и Ейска, расположенным в России. Также для этого использовался оккупированный Крым – мыс Чауда.

“Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей. Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два – вернулись в Россию”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данную атаку и призвал партнеров помогать с усилением украинской системы ПВО.