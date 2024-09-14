Силы ПВО сбили 72 из 76 шахедов. Зеленский прокомментировал эту атаку россиян
Президент призвал партнеров усиливать противовоздушную оборону Украины
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь с 13 на 14 сентября россияне снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 76 БпЛА типа Shahed.
Ударные дроны были запущены по направлениям Курска и Ейска, расположенным в России. Также для этого использовался оккупированный Крым – мыс Чауда.
“Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.
Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два – вернулись в Россию”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данную атаку и призвал партнеров помогать с усилением украинской системы ПВО.
“Этой ночью враг запустил более 70 “шахедов” по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство сбито.
Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!
Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины”, – написал Зеленский.
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