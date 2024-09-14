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Черноморец – Ингулец: стартовые составы команд

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Матч с нотками скандального популизма

Черноморец – Ингулец: стартовые составы команд

Фото: ФК Чорноморець

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В матче шестого тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" встретится с "Черноморцем". Главные тренеры команд выбрали стартовый состав на этот поединок.

  • "Черноморец": Рудько – Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисиль – Белошевский – Кайо Гомес, Васильев, Сигеев, Петряк – Попов.
  • Запасные: Вичный, Лотоцкий, Савченко, Мозес, Габелок, Калин, Пшеничнюк, Хромей, Янаков, Янович, Жоао Нето, Хобленко.
  • Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Шершень, Малыш, Мельничук – Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Богунов – Сад, Козак.
  • Запасные: Жилкин, Виливальд, Сидоренко, Лосенко, Мисик, Резепов, Чабан, Кисленко, Лисняк, Козыренко, Пушкарев, Ситало.

Номинально это должен был домашний матч для “Ингульца”, но команды в конце концов договорились провести его в Одессе, а во втором круге сыграть в Петрово.

Напомним, что главный тренер "Ингульца" Василий Кобин не сможет находиться на скамье для запасных из-за дисквалификации.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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