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Вспомните стартовый состав киевского Динамо в домашнем матче Лиги чемпионов 1994/95 против Спартака? Квиз от UA-Футбол

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Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав киевского Динамо в домашнем матче Лиги чемпионов 1994/95 против Спартака? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно 30 лет назад, 14 сентября 1994 года, киевское "Динамо" дома обыграло "Спартак" со счетом 3:2.

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Мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав киевлян в том матче. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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