Усик: Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им
Хочет помогать развивать молодежь
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих планах на будущее.
“Работать с детьми не только в спорте, но и в учебе: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их тому, что могу.
Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им”, – сказал Усик в интервью польскому каналу.
Напомним, что в мае этого года украинский боксер победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Матч-реванш запланирован на 21 декабря и состоится в Саудовской Аравии.
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Источник:Kanał Sportowy
Опубликовал: Максим Кучер
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