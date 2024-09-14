Усик: Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих планах на будущее.

“Работать с детьми не только в спорте, но и в учебе: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их тому, что могу.

Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им”, – сказал Усик в интервью польскому каналу.