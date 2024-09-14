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Усик: Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им

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Хочет помогать развивать молодежь

Усик: Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих планах на будущее.

“Работать с детьми не только в спорте, но и в учебе: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их тому, что могу.

Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я стану им”, – сказал Усик в интервью польскому каналу.

Напомним, что в мае этого года украинский боксер победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Матч-реванш запланирован на 21 декабря и состоится в Саудовской Аравии.

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Источник:
Kanał Sportowy
Опубликовал: Максим Кучер
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