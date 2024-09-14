Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО
Снова с посредничеством от ОАЭ
Телеграм Зеленського
Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
“Наши – дома.
Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена.
82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.
Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины”, – говорится в сообщении Зеленского.
Патронатная служба "Азова" добавила, что удалось обменять 23 представителя полка. Это второй раз с начала полномасштабного вторжения – вчера также вернулись представители "Азова".
Также известно, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
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