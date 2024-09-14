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Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО

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Снова с посредничеством от ОАЭ

Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО

Телеграм Зеленського

Новина українською

Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

“Наши – дома.

Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена.

82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.

Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины”, – говорится в сообщении Зеленского.

Патронатная служба "Азова" добавила, что удалось обменять 23 представителя полка. Это второй раз с начала полномасштабного вторжения – вчера также вернулись представители "Азова".

Также известно, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 1
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 2
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 3
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 4
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 5
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 6
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 7
Украина вернула 103 воина из российского плена. Среди них – 23 представителя Азова – ФОТО - изображение 8
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Источник:
Телеграм Володимира Зеленського
Опубликовал: Максим Кучер
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