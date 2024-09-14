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На войне погиб представитель фанатского движения Карпат

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На войне погиб представитель фанатского движения Карпат

Фото: Карпати

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Пресс-служба львовских "Карпат" сообщила о гибели во время выполнения боевого задания фаната Романа Луцика. Мужчина входил в ультрас "Карпат".

Воин служил в 5-м батальоне специального назначения "Любарт" бригады НГУ "АЗОВ".

В августе сообщалось о гибели во время Курской операции воспитанника львовского клуба Игоря Северенчука.

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ультрас Карпат Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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