Динамо и Шахтер не заметили соперников, триумфы Челси и Реала без украинцев, первая победа Фонсеки в Милане. Главные новости за 14 сентября

"Бело-синие" под руководством Александра Шовковского продолжают идти в нынешней кампании чемпионата Украины без поражений. В очередном туре родной УПЛ киевляне условно "на выезде", хотя и матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины, достаточно уверенно одолели луганскую "Зарю". Результат для "Динамо" обеспечили голы Буяльского и Брагару во втором тайме встречи. Примечательно, что дуэтом центрбеков у динамовцев выступила пара номинального опорника и резервного защитника: Бражко-Беловар.

"Горняки" реабилитировались после поражения от "Александрии" Руслана Ротаня. Субботний игровой день 6-го тура украинского первенства ознаменовался очным противостоянием донецкого "Шахтера" и львовских "Карпат". "Львы" достойно держались в первом тайме и не отсиживались в обороне. Впрочем, в итоге подопечные Владислава Лупашко сумели поразить ворота действующего чемпиона лишь два раза и при этом пропустили сразу 5 мячей.

Есть вторая победа Александра Бабича во главе одесситов! "Моряки" на своем поле встречались с "Ингульцом" Василия Кобина и лишь на 90+4 минуте сумели вырвать нужный результат. Три очка "Черноморцу" принес гол через себя вышедшего на замену Пшеничнюка.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В 4-м туре чемпионата Англии лондонский "Челси" приехал в гости к "Борнмуту". Судьбу поединка решил единственный гол Нкунку на 86-й минуте. Примечательно, что в составе "вишневых" полный матч отыграл украинский центрбек Илья Забарный, а наш соотечественник Михаил Мудрик хоть и попал в заявку "синих", однако на поле так и за 90 минут не появился.

В параллельном матче АПЛ "ириски" на выезде играли против подопечных Унаи Эмери. Примечательно, что "Эвертон" первым открыл счет в этой встрече, как раз когда на поле присутствовал Виталий Миколенко. Однако, уже на экваторе первого тайма украинский фулбек был вынужден покинуть поле. Как сказал после поединка Шон Дайч , причина в такой ранней замене защитника сборной Украины заключалась в его плохом самочувствии. В итоге, команда из Ливерпуля проиграла с общим счетом - 2:3.

Мюнхенская машина под руководством Венсана Компани одержала свою третью победу подряд в рамках немецкой Бундеслиги. На этот раз в Киле на "Хольштайн-Штадион" баварцы одержали разгромную победу со счетом 6:1. В частности, результат для команды бельгийского наставника принесли три забитых мяча английского нападающего Кейна.

Максимально ожидаемо, без Лунина в воротах, "сливочные" на выезде спокойно переиграли "Реал Сосьедад". Три зачетных балла для команды Карло Анчелотти принесли точные удары Винисиуса и Мбаппе. И бразилец, и француз оформили свои голы с пенальти. Ворота действующего победителя Лиги чемпионов в этом поединке защищал Тибо Куртуа, а в свою очередь Андрей Лунин - остался на скамейке запасных.

После трех первых туров без побед миланцев Паулу Фонсеки наконец-то прорвало. В 4-м туре чемпионата Италии "россонери" под руководством бывшего наставника донецкого "Шахтера" разгромили "Венецию" - со счетом 4:0. В свою очередь туринский "Ювентус" Тьяго Мотты расписал вторые подряд "нули".