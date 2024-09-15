Укрнафта возобновляет финансирование ахтырского Нефтяника
Компания возвращается в футбол
Фото - UkrnaftaPeople
Последний чемпион УССР исчез с карты профессиональных клубов в 2018 году. В 2020-м команду возобновили на базе фарм-клуба, но решили ограничиться участием в региональных соревнованиях и любительском первенстве.
В "Укрнафте" заявили, что ПАО предоставит финансовую поддержку "Нефтянику", поскольку он играет значительную роль в жизни Ахтырки. Средства будут направлены на содержание клуба для возобновления деятельности в трудные времена. Впрочем, коллектив до сих пор выступает в Аматорском чемпионате и набрал 4 очка в 3 турах группы 2. Вероятно, что заявление и финансирование касается возвращения в ПФЛ в ближайшем будущем.
В "Укрнафте" добавили, что поддержка "Нефтяника" важна не только для восстановления футбольных традиций Ахтырки, но и для повышения морального духа сотрудников.
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