Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо

Вице-президент киевского клуба и доверенное лицо братьев Суркисов Дмитрий Бриф считается главным кандидатом на пост генерального директора.

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Функционер начинал в "Динамо" как юрист. В последнее время выполняет функции главного управленца структуры, в том числе отвечая за операционную деятельность.

Дмитрий фигурирует на представлении игроков и в разных активностях клуба. Имеет полное доверие от Суркисов, а также относительно не футбольный человек, который не будет вмешиваться в футбольные процессы, связанные с селекцией или назначением тренеров.