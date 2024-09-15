Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
Вакантная должность появилась после прекращения сотрудничества с Резо Чохонелидзе
fcdynamo.com
Вице-президент киевского клуба и доверенное лицо братьев Суркисов Дмитрий Бриф считается главным кандидатом на пост генерального директора.
Функционер начинал в "Динамо" как юрист. В последнее время выполняет функции главного управленца структуры, в том числе отвечая за операционную деятельность.
Дмитрий фигурирует на представлении игроков и в разных активностях клуба. Имеет полное доверие от Суркисов, а также относительно не футбольный человек, который не будет вмешиваться в футбольные процессы, связанные с селекцией или назначением тренеров.
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Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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