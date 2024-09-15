Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Кроме этого уничтожены шесть танков и другая техника
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны Украины ликвидировали 1170 человек. Кроме этого, было уничтожено 188 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 633 800 (+1170) человек,
- танков ‒ 8680 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17063 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 18109 (+23) ед,
- РСЗО – 1186 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 947 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15234 (+85),
- крылатых ракет ‒ 2592 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24684 (+53) ед,
- специальной техники – 3084 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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