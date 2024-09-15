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Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Кроме этого уничтожены шесть танков и другая техника

Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны Украины ликвидировали 1170 человек. Кроме этого, было уничтожено 188 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 633 800 (+1170) человек,
  • танков ‒ 8680 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 18109 (+23) ед,
  • РСЗО – 1186 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 947 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15234 (+85),
  • крылатых ракет ‒ 2592 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24684 (+53) ед,
  • специальной техники – 3084 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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