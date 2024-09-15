Россияне ночью атаковали дронами и ракетами. ПВО сбило большинство из них

В ночь с 14 на 15 сентября россияне применили разные типы оружия для воздушного нападения на Украину. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 единиц.

"Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл., а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск - РФ., Чауда – Крым).

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.