Россияне ночью атаковали дронами и ракетами. ПВО сбило большинство из них
Однако некоторые все же не удалось ликвидировать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 сентября россияне применили разные типы оружия для воздушного нападения на Украину. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 единиц.
"Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл., а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск - РФ., Чауда – Крым).
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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