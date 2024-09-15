"С помощью силы и мудрости": Трамп рассказал, как хочет завершить войну России против Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выдвинул новое обещание на счет завершения войны в Украине в случае, если его изберут президентом. По его мнению, это нужно сделать "с помощью силы и мудрости".

Соответствующее обращение он записал в самолете по пути на предвыборный митинг в Аризоне. Это Трамп сделал по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это (урегулирование войны – прим.) нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это посредством силы и мудрости. Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", – сказал он.

Трамп также в очередной раз напомнил, что будь он президентом США, то этой войны никогда бы не произошло.

Отметим, что недавно партнер Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны в Украине. Он заявил, что этот план может включать в себя создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Бывший госсекретарь США в администрации Трампа Майк Помпео считает, что предложения, озвученные Джей Ди Венсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.