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"С помощью силы и мудрости": Трамп рассказал, как хочет завершить войну России против Украины

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Новый план от республиканца

"С помощью силы и мудрости": Трамп рассказал, как хочет завершить войну России против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выдвинул новое обещание на счет завершения войны в Украине в случае, если его изберут президентом. По его мнению, это нужно сделать "с помощью силы и мудрости".

Соответствующее обращение он записал в самолете по пути на предвыборный митинг в Аризоне. Это Трамп сделал по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это (урегулирование войны – прим.) нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это посредством силы и мудрости.

Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", – сказал он.

Трамп также в очередной раз напомнил, что будь он президентом США, то этой войны никогда бы не произошло.

Отметим, что недавно партнер Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны в Украине. Он заявил, что этот план может включать в себя создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Бывший госсекретарь США в администрации Трампа Майк Помпео считает, что предложения, озвученные Джей Ди Венсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.

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Источник:
УП
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 14:26
Тупий старий Буратіно....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 14:26
Тупий старий Буратіно....
Ответить
0
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