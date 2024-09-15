На Аллее футбольной славы Черноморца открыта новая звезда

В субботу, 14 сентября, на Аллее футбольной славы ФК "Черноморец" в Одессе была открыта очередная звезда. После проведенного в болельщицких кругах референдума, в котором предлагалось проголосовать за одного из трех кандидатов – Анатолия Дорошенко, Анатолия Колдакова или Алексея Попичко в итоге был выбран первый из них. Болельщики со стажем хорошо помнят Дорошенко по выступлениям в обеих одесских командах – "Черноморце" и СКА, в которых он отличался неординарной техникой владения мячом, эффектным дриблингом, видением поля и тонким тактическим чутьем.

В составе "Черноморца" Анатолий Дорошенко играл дважды: сначала в период с 1973-го по 1975-й, на который пришлось главное достижение "моряков" в их истории – бронза чемпионата СССР, а затем с 1978-го по 1979-й, когда его игра вызвала восхищение у тогдашнего рулевого киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Он даже включил талантливого уроженца райцентра Саврань Одесской области в состав сборной Украины, которая в 1979 году принимала участие в Спартакиаде народов СССР. Дорошенко в ней играл в свой футбол, вместе с партнерами добыв в турнире бронзовые медали. Кто знает, каких футбольных вершин достиг бы этот игрок, если бы согласился на предложение Лобановского перейти в киевское "Динамо". Их было два, однако Анатолий Дорошенко сделать этот шаг не решился из-за опасений по поводу сердца, в работе которого были сбои.

Когда "Черноморец" в 1974 году выиграл союзную бронзу, на следующий год получил право дебютировать в Кубке УЕФА. Именно Дорошенко стал автором первого гола одесской команды в еврокубковом турнире, позволившему победить в Одессе грозного соперника – итальянский "Лацио" - 1:0.

Идея создать Аллею славы ФК "Черноморец" родилась давно, однако свое воплощение в жизнь получила в сентябре 2012 года. С того времени в первый месяц осени на ней стали появляться одна звезда за другой. Их клуб открывал в честь увековечения памяти выдающихся футболистов, тренеров и сотрудников, внесших значительный вклад в развитие и становление команды "моряков" и популяризацию одесского футбола.