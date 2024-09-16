Первый гол Довбика за Рому, Барса разгромила Жирону, очередная победа Полесья. Главные новости за 15 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 сентября

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился своим первым голом в матче чемпионате Италии. В игре четвертого тура Серии А с "Дженоа" Довбик сыграл на добивании, и поразил ворота соперника. Однако удержать победу "Роме" не удалось – "Дженоа" сравняла счет на 90+5 минуте (1:1). В итоге Довбик провел на поле 81 минуту, а Малиновский за "Дженоа" – полный второй тайм.

Виктор Цыганков начал в старте матч Ла Лиги с "Барселоной", однако не помог "Жироне" избежать поражения. "Барса" побеждала 4:0 благодаря дублю Ямаля и голам Ольмо и Педри, и только потом Стуане удалось отыграть один мяч – 4:1. Цыганков провел на поле 69 минут.

"Полесье" добыло свою третью подряд и закрепилось на вершине турнирной таблицы УПЛ. В воскресенье житомирская команда проигрывала "Вересу" после первого тайма (Гайдучик), но благодаря мячам Гуцуляка и Назаренко (с пенальти) добыла три очка. Победа "Полесья" 2:1.

Также в воскресенье в сезоне добыл "Кривбасс", справившись с новичком лиги "Левым берегом" (1:0). Единственный гол в конце матча забил Максим Задерака. В другой игре "Ворскла" и "Рух" поделили очки, не забив ни одного гола на двоих (0:0).

"Арсенал" перед игрой с "Тоттенхэмом" потерял немало игроков основы, в том числе и Александра Зинченко, однако это не помешало ему одержать победу в дерби Северного Лондона. Единственный гол забил после углового центрбек Габриэл – 1:0.

В Ташкенте в матче первого тура группы С чемпионата мира по футзалу встречались сборные Украины и Аргентины. Равной борьбы в матче не было – Аргентина отправила в ворота украинской команды семь голов, "сине-желтые" смогли ответить лишь раз – 7:1.