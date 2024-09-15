Кубок Кыргызстана выиграла команда украинского тренера

Возглавляемая украинским тренером Сергеем Пучковым кыргызстанская команда "Мурас Юнайтед" завоевала Кубок страны. В финальной игре, проходившей на ее поле в Джалал-Абаде, она одолела сопротивление "Абдыш-Ата" во втором овертайме – 3:2 (основное время поединка закончилось вничью, 2:2).

С третьим взятием ворот соперника команды Пучкова вышла заминка, заставившая одинаково поволноваться как хозяев поля, так и гостей. Главный арбитр на протяжении более двух минут держал связь с ассистентами VAR, пока окончательно не указал на центр.

По завершении матча украинский рулевой "Мурас Юнайтед" прокомментировал победу корреспонденту UA-Футбол.