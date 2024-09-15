Кубок Кыргызстана выиграла команда украинского тренера
Наши специалисты имеют способность к кубковым победам
Петр Максимов
Возглавляемая украинским тренером Сергеем Пучковым кыргызстанская команда "Мурас Юнайтед" завоевала Кубок страны. В финальной игре, проходившей на ее поле в Джалал-Абаде, она одолела сопротивление "Абдыш-Ата" во втором овертайме – 3:2 (основное время поединка закончилось вничью, 2:2).
С третьим взятием ворот соперника команды Пучкова вышла заминка, заставившая одинаково поволноваться как хозяев поля, так и гостей. Главный арбитр на протяжении более двух минут держал связь с ассистентами VAR, пока окончательно не указал на центр.
По завершении матча украинский рулевой "Мурас Юнайтед" прокомментировал победу корреспонденту UA-Футбол.
– Сам счет говорит о том, что этот поединок сложился для "Мурас Юнайтед" непросто. Однако работа, которая была проделана на протяжении всей первой половины сентября, не прошла даром. Приятно, что снова удалось испытать те же эмоции, которые испытал четырнадцать с лишним лет назад в Харькове, где с "Таврией" удалось победить донецкий "Металлург" в финале Кубка Украины - 3:2.
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