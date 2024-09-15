Окодува: Суркис и Ахметов - хорошие президенты, разбираются в футболе

Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Эммануэль Окодува поделился мнением о президентах клубов - Игоре Суркисе и Ринате Ахметове.

"Суркис и Ахметов - хорошие президенты, разбираются в футболе, знают, как получить то, что хотят, знают, как организовать свои команды. Они всегда хотели выигрывать и делали все, чтобы игроки чувствовали себя хорошо как в финансовом плане, так и со всем остальным. Они заботились о том, чтобы всем было хорошо.

Но когда вы проигрываете, то не хотите видеть их лица, потому что вы будете бояться. Они не очень счастливы после поражений", - сказал Окодува.