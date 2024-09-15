"Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти". Экс-игрок Шахтера сыграл первый официальный матч за 2 года

Бывший футболист "Шахтера" Дентиньо сыграл свой первый официальный матч за последние 2 года. Футбоилст принял участие в матче бразильской Серии В, в котором его "Амазонас" расписал ничью с клубом "Мирасола" (0:0).

До этого, последний раз Дентиньо играл 10-го сентября 2022-го года. Тогда он сыграл за "Сеару" против "Сантоса" (2:1) в рамках матча бразильской Серии А.

"Что касается моего возвращения, то это то, за что я так упорно боролся. Я умирал внутри. Меня очень беспокоило отсутствие возможности играть в футбол из-за большого количества травм. Мне еще далеко до лучшей физической формы, но я потихоньку возвращаюсь к ней. Я уверен, что принесу много радости болельщикам "Амазонас". Я хотел бы поблагодарить мою семью за то, что они были со мной в это трудное время. Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти. Но всем руководит Бог, и я хотел бы поцеловать свою семью", - сказал 35-летний Дентиньо.

Напомним, игрок покинул "Шахтер" в конце 2021-го года. После этого играл за "Сеару", затем 16 месяцев находился в статусе свободного агента, а сейчас выступает за "Амазонас".

