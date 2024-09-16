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Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских окупантов

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Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских окупантов

Генштаб

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За прошедшие сутки, 15 сентября, российская армия потеряла еще 1060 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 бронемашин и 14 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 634 860 (+1060) человек,
  • танки – 8683 (+3),
  • боевые бронированные машины – 17071 (+8),
  • артиллерийские системы – 18123 (+14),
  • РСЗО – 1187 (+1),
  • средства ПВО – 947 (+0),
  • самолеты – 369 (+0),
  • вертолеты – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),
  • крылатые ракеты – 2592 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 24712 (+28),
  • специальная техника – 3090 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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