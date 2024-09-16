Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских окупантов
Подытоженные потери
Генштаб
За прошедшие сутки, 15 сентября, российская армия потеряла еще 1060 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 бронемашин и 14 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:
- личный состав – около 634 860 (+1060) человек,
- танки – 8683 (+3),
- боевые бронированные машины – 17071 (+8),
- артиллерийские системы – 18123 (+14),
- РСЗО – 1187 (+1),
- средства ПВО – 947 (+0),
- самолеты – 369 (+0),
- вертолеты – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),
- крылатые ракеты – 2592 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 24712 (+28),
- специальная техника – 3090 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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