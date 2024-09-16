Над Украиной ПВО ночью сбило 53 шахеда. Воздушные силы назвали основное направление удара
Остальные три потерялись
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 16 сентября 2024 г. противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
Об этом в Telegram сообщают Воздушные Силы ВСУ.
С 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 "шахедов" (пуски из Курска и Ейска – РФ).
Основное направление удара – Киевщина.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских дрона в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Еще три беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.
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