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Над Украиной ПВО ночью сбило 53 шахеда. Воздушные силы назвали основное направление удара

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Остальные три потерялись

Над Украиной ПВО ночью сбило 53 шахеда. Воздушные силы назвали основное направление удара

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 16 сентября 2024 г. противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

Об этом в Telegram сообщают Воздушные Силы ВСУ.

С 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 "шахедов" (пуски из Курска и Ейска – РФ).

Основное направление удара – Киевщина.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских дрона в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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