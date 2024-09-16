Италия направит в Украину вторую систему ПВО SAMP-T
Попутно МИД выразил одно пожелание
Eurosam
В ближайшее время Италия отправит Киеву вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирных жителей.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Италии.
"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.
Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.
Министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.
По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, в 2025 году Рим увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро.
Популярное сейчас
- Первый гол Довбика за Рому, Барса разгромила Жирону, очередная победа Полесья. Главные новости за 15 сентября
- Колос подписал контракт с грузинским хавбеком и уже расторг соглашение, – источник
- Мареска: Миша не заслуживал остаться вне игры, но иногда приходится принимать решения
- Проблемы с сердцем. Экс-игрок сборной Украины борется за жизнь
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины