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Италия направит в Украину вторую систему ПВО SAMP-T

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Попутно МИД выразил одно пожелание

Италия направит в Украину вторую систему ПВО SAMP-T

Eurosam

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В ближайшее время Италия отправит Киеву вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Италии.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.

Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.

Министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, в 2025 году Рим увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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