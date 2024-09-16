До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также Поульсен отметил, что Дания отправит дополнительную партию самолетов во второй половине 2024 года. Как и при первой поставке, количество и дата будут засекречены. Но известно, что в целом Дания должна поставить Украине 19 F-16.

4 августа, в День 20-летия Воздушных сил ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предоставление Украине F-16.

Несколько истребителей F-16, вместе с самолетами МиГ-29 и Су-27, пролетели в украинском небе во время церемонии поздравления воинов.

29 августа появилась информация об аварии одного из F-16 в Украине. Позже Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота Алексея Мися и потерю самолета. Он погиб 26 августа во время масштабной атаки России на Украину. В тот день украинец сбил три вражеские ракеты и беспилотник.