  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16
В тренде

До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16

Общие новости
Обновлено

Детали засекречены

До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также Поульсен отметил, что Дания отправит дополнительную партию самолетов во второй половине 2024 года. Как и при первой поставке, количество и дата будут засекречены. Но известно, что в целом Дания должна поставить Украине 19 F-16.

4 августа, в День 20-летия Воздушных сил ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предоставление Украине F-16.

Несколько истребителей F-16, вместе с самолетами МиГ-29 и Су-27, пролетели в украинском небе во время церемонии поздравления воинов.

29 августа появилась информация об аварии одного из F-16 в Украине. Позже Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота Алексея Мися и потерю самолета. Он погиб 26 августа во время масштабной атаки России на Украину. В тот день украинец сбил три вражеские ракеты и беспилотник.

По теме
yellow-arrow
Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины
yellow-arrow
Италия направит в Украину вторую систему ПВО SAMP-T
yellow-arrow
Над Украиной ПВО ночью сбила 53 шахеда. Воздушные силы назвали основное направление удара
Украина Дания F-16 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DR
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
16.09.2024 в 15:11
Если б они ещё летали... и так, шоб наши не сбивали...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
16.09.2024 в 15:11
Если б они ещё летали... и так, шоб наши не сбивали...
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
16.09.2024 в 15:32
а що пархатий, ваші складуть зброю і здадуться ? я думаю ні... тільки наші славні ЗСУ будуть пакувати ваших в чорні пакети... а на рахунок що нам непотріб передають, то ти як звичайно запускаєш російські фейки, бо до нас відправляють справні і готові до виконання БЗ літаки, однією такою задачею є -- за200чування твоїх, обрізаний, хозяїв....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости