До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16
Детали засекречены
Getty Images / Global Images Ukraine
До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Также Поульсен отметил, что Дания отправит дополнительную партию самолетов во второй половине 2024 года. Как и при первой поставке, количество и дата будут засекречены. Но известно, что в целом Дания должна поставить Украине 19 F-16.
4 августа, в День 20-летия Воздушных сил ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предоставление Украине F-16.
Несколько истребителей F-16, вместе с самолетами МиГ-29 и Су-27, пролетели в украинском небе во время церемонии поздравления воинов.
29 августа появилась информация об аварии одного из F-16 в Украине. Позже Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота Алексея Мися и потерю самолета. Он погиб 26 августа во время масштабной атаки России на Украину. В тот день украинец сбил три вражеские ракеты и беспилотник.
Популярное сейчас
- Мирослав Ступар: Полесье забило решающий мяч в ворота Вереса после ошибочного решения судьи
- Ди Канио: Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. Парень страдает
- Первый гол Довбика за Рому, Барса разгромила Жирону, очередная победа Полесья. Главные новости за 15 сентября
- "Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти". Экс-игрок Шахтера сыграл первый официальный матч за 2 года
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
Комментарии 2