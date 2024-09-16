  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины
В тренде

Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины

Общие новости

Ещё два претендента

Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Помимо "Челси", в услугах украинского вратаря Владислава Крапивцова также заинтересованы "Халл Сити" и "Сандерленд". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в переходе 19-летнего футболиста в "Халл" очень заинтересован главный тренер команды Тим Уолтер, в то время как за "Сандерленд" уже выступают два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.

До недавнего времени на Владислава также претендовал "Саутгемптон", но затем клуб принял решение не использовать свою единственную квоту на не гражданина ЕС.

Крапивцов - воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне юный игрок принял участие в 25 матчах в чемпионате U-19 за юношескую команду СК "Днепр-1".

На данный момент Владислав находится на просмотре в резервной команде "Челси".

По теме
yellow-arrow
До конца года Дания пришлет Украине вторую партию самолетов F-16
yellow-arrow
Италия направит в Украину вторую систему ПВО SAMP-T
yellow-arrow
Над Украиной ПВО ночью сбила 53 шахеда. Воздушные силы назвали основное направление удара
Челси (Лондон) Сандерленд Халл Сити Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости