Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины
Ещё два претендента
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Помимо "Челси", в услугах украинского вратаря Владислава Крапивцова также заинтересованы "Халл Сити" и "Сандерленд". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в переходе 19-летнего футболиста в "Халл" очень заинтересован главный тренер команды Тим Уолтер, в то время как за "Сандерленд" уже выступают два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.
До недавнего времени на Владислава также претендовал "Саутгемптон", но затем клуб принял решение не использовать свою единственную квоту на не гражданина ЕС.
Крапивцов - воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне юный игрок принял участие в 25 матчах в чемпионате U-19 за юношескую команду СК "Днепр-1".
На данный момент Владислав находится на просмотре в резервной команде "Челси".
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