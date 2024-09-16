Два клуба Чемпионшипа составят конкуренцию Челси в борьбе за 19-летнего голкипера из Украины

Помимо "Челси", в услугах украинского вратаря Владислава Крапивцова также заинтересованы "Халл Сити" и "Сандерленд". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в переходе 19-летнего футболиста в "Халл" очень заинтересован главный тренер команды Тим Уолтер, в то время как за "Сандерленд" уже выступают два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.

До недавнего времени на Владислава также претендовал "Саутгемптон", но затем клуб принял решение не использовать свою единственную квоту на не гражданина ЕС.

Крапивцов - воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне юный игрок принял участие в 25 матчах в чемпионате U-19 за юношескую команду СК "Днепр-1".



На данный момент Владислав находится на просмотре в резервной команде "Челси".