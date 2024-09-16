МИД Украины пригласило Красный Крест и ООН в Курскую область РФ, на России назвали это првоокацией
Украина призвала Красный Крест и ООН присоединиться к защите прав гражданских в Курской области
фото из свободных источников
Министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
Об этом говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что Украина придерживается всех норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ. В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.
"С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий", - говорится в заявлении.
Вместе с тем в министерстве добавили, что, "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области", они обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.
Также МИД обратилось с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.
Интересно, что пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной предстателей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.
"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", - рассказал Песков.
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