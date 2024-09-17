Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 сентября

В последней игре шестого тура УПЛ "Колос" принимал ЛНЗ. Уже в дебюте противостояния хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Третьяков. Однако удержать преимущество коллектив из Ковалевки не смог. В середине второго тайма спас гостей от поражения Момо – 1:1.

Украинский тренер Юрий Вирт подтвердил, что он возглавил тернопольскую "Ниву", играющую в Первой лиге.

- "Вернулся, можно сказать, в свое русло - на тренерский мостик. Сегодня я был представлен в роли главного тренера тернопольской "Нивы", уже провел первую тренировку. Так что готовимся к игре, - отметил специалист".

Прессслужба клуба объявила о переходе центрального защитника Илира Красничи. Контракт между сторонами рассчитан на три года. В составе украинского клуба 24-летний косовар будет выступать под номером 16. В прошлом сезоне Красничи провел 33 матча за команду "Ллапи", в которых забил один гол.



Левый защитник "Интера" Федерико Димарко не сыграет 18 сентября в стартовом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист получил мышечную травму, поэтому команда не сможет рассчитывать на своего ключевого защитника.



Данни Ольмо отлично начал сезон в новом клубе, отличившись тремя голами в трех матчах за "Барселону". Впрочем, в воскресенье 26-летний полузащитник получил травму в поединке с "Жироной", из-за чего Ханси Флик был вынужден его заменить. Обследование показало, что игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он не сможет играть в течение 4-5 недель.

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором "Болонья" примет "Шахтер". Главным арбитром матча выступит норвежец Рохит Сагги.

Интересно, что Сагги – достаточно молодой арбитр, ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красных карточки, назначил два пенальти.

"Антальяспор" объявил о трансфере украинского полузащитника Александра Петрусенко. Соглашение между 26-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до середины 2026 года. Петрусенко начинал карьеру в составе киевского "Динамо" U-19 и U-21. Затем выступал в "Горняке-Спорте" и "Минае" (29 поединков). В этом сезоне он выступал за хорватскую "Истру 1961".