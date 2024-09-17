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Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября

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А также определился арбитр матча "Шахтера" в ЛЧ

Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 сентября

Колос и ЛНЗ победителя не выявили

В последней игре шестого тура УПЛ "Колос" принимал ЛНЗ. Уже в дебюте противостояния хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Третьяков. Однако удержать преимущество коллектив из Ковалевки не смог. В середине второго тайма спас гостей от поражения Момо – 1:1.

Вирт будет работать в Первой лиге

Украинский тренер Юрий Вирт подтвердил, что он возглавил тернопольскую "Ниву", играющую в Первой лиге.

- "Вернулся, можно сказать, в свое русло - на тренерский мостик. Сегодня я был представлен в роли главного тренера тернопольской "Нивы", уже провел первую тренировку. Так что готовимся к игре, - отметил специалист".

Колос подписал защитника из Косово

Прессслужба клуба объявила о переходе центрального защитника Илира Красничи. Контракт между сторонами рассчитан на три года. В составе украинского клуба 24-летний косовар будет выступать под номером 16. В прошлом сезоне Красничи провел 33 матча за команду "Ллапи", в которых забил один гол.

Интеру не поможет ключевой защитник


Левый защитник "Интера" Федерико Димарко не сыграет 18 сентября в стартовом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Как сообщает Gazzetta dello Sport, футболист получил мышечную травму, поэтому команда не сможет рассчитывать на своего ключевого защитника.

Существенная потеря Барселоны


Данни Ольмо отлично начал сезон в новом клубе, отличившись тремя голами в трех матчах за "Барселону". Впрочем, в воскресенье 26-летний полузащитник получил травму в поединке с "Жироной", из-за чего Ханси Флик был вынужден его заменить. Обследование показало, что игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он не сможет играть в течение 4-5 недель.

Известный арбитр матча Шахтера в ЛЧ

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором "Болонья" примет "Шахтер". Главным арбитром матча выступит норвежец Рохит Сагги.

Интересно, что Сагги – достаточно молодой арбитр, ему 32 года. За свою карьеру он отработал в 18 еврокубковых матчах, показал в них 86 желтых и три красных карточки, назначил два пенальти.

Эксхавбек Миная будет играть в Турции

"Антальяспор" объявил о трансфере украинского полузащитника Александра Петрусенко. Соглашение между 26-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до середины 2026 года. Петрусенко начинал карьеру в составе киевского "Динамо" U-19 и U-21. Затем выступал в "Горняке-Спорте" и "Минае" (29 поединков). В этом сезоне он выступал за хорватскую "Истру 1961".

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