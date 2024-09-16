По рекомендации Шевченко. Гендир АТБ Марков возглавит Ассоциацию футбола Днепропетровской области
Перестановки на местах
Дан Балашов - УАФ
У Ассоциации футбола Днепропетровской области скоро будет новый глава. Во всяком случае, об этом пишет журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, Виктор Андрухив, который был переизбран на должность менее года назад. скоро покинет свой пост.
Отмечается, что Андрухиву лично уже сообщили "из верхов", что у него есть месяц, чтобы под любым предлогом самоустраниться и назначить внеочередной избирательный конгресс и передать дела своему преемнику, имя которого указали.
Также утверждается, что президент УАФ Андрей Шевченко видит в этой должности генерального директора корпорации АТБ Бориса Маркова.
На у Андрухив в ближайшее время напишет заявление об уходе и проведет областной конгресс для утверждения Маркова.
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